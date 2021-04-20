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موعد مباراة مانشستر سيتي امام استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي غدا الأربعاء نظيره نادي أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي فريق استون فيلا فى المركز العاشر.

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