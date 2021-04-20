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موعد مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه النصر نظيره فولاد الإيراني، اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر في أول لقاء مع الوحدات الأردني، لكنه استفاق و أستطاع أن يتغلب علي السد القطري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، ويبحث الآن عن الانتصار الثاني على التوالي.

ويريد النصر الانفراد بصدارة جدول الترتيب، حيث يمتلك 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الإيراني، الفوز سيضمن له رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عنه.

تنطلق أحداث مباراة النصر السعودي القادمة ضد فولاد خوزستان في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة ، عبر القناة السعودية GSA live.

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