القبض على محمد فراج بتهمة محاولة قتل نيللي كريم.. أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ضد الكسر"

عرضت قناة cbc الحلقة السابعة من مسلسل 'ضد الكسر' والذي شهد الكثير من الأحداث المشوقة والمفاجأت.



وبدأت أحداث الحلقة بقيام مصطفى درويش 'صلاح' بظهوره أمام تارا عماد شقيقة نيللي كريم والتي تجسد شخصية سلمى أمام المستشفى، وسألها عن حالة سلمى ، وشكت في أن يكون له دور في محاولة قتلها وأخبرته أن الشرطة تبحث عنه.



وتمكن رئيس المباحث هشام إسماعيل بمعرفة الرسائل التي توجد على هاتف محمد فراج ، حيث كان يتلقى الكثير من الرسائل بأن زوجته سلمى تقوم بخيانته.



وتوالت الأحداث وذهب مصطفى درويش إلى لقسم وطلب مقابله رئيس المباحث وسأله عن سبب وجوده في المنزل عند سلمى ، ورد محمد فراج 'كريم' ، بأنه كان مع شقيقة سلمى في ذلك الوقت، وأنها حامل منه وذهب سلمى ليحصل على ابنه.



وشك الضابط في كريم وسرعان ما قام بالقبض عليه ، معتقداً أنه من حاول قتل سلمى.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.