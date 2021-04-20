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أطفال وشباب تنمية المواهب يتالقون في أمسية رمضانية بالأوبرا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
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انطلقت الفعاليات والأنشطة الرمضانية لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث قدم اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسن وذلك على المسرح الصغير . 

وخلال الحفل اثبت المبدعون الواعدون أن مصر زاخرة بالمواهب الفنية واكدوا انهم حراس المستقبل علي التراث الغنائي الذى يمثل جزء هام من هوية وتاريخ الوطن ونجحوا في رسم لوحة فنية رائعة تضمنت مجموعة من الاعمال الدينية والخاصة بشهر رمضان المبارك.

وكان من أبرز هذه الأعمال: الحمد لله أداء شهاب محمود ، خشوع أداء آلاء الشربيني ، قمر یا رسول الله أداء يوسف الراوي ، يا نبي سلام عليك أداء خالد فتحي ، رمضان نور أداء صفوان وليد ، رمضان جانا أداء مصطفى ناصر ، وحوي يا وحوي أداء سيليا محمد ، لا إله إلا الله أداء ماجدي الحسيني ، يا رحمن أداء رحمة ضاحي ، القلب يعشق كل جميل أداء ملك عادل ، وحشنا يا رسول الله أداء محمد يسري ، صلاة الله أداء شمس الأسواني ، الرضا والنور أداء أسماء الدسوقي ، مسك الختام يا نبي أداء سيد جلال ، من نورك يا رب أداء إسراء عصام ، فيها حاجة حلوة أداء ملك أحمد الى جانب محمد یا رسول الله اداء المجموعة .


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