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القومي للمسرح يقيم أولى حفلاته بخيمة "هل هلالك" بالهناجر الجمعة المقبلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
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نظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون برئاسة الفنان القدير ياسر صادقـ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافةوبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أولي حفلات الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح، بقيادة المايسترو تامر غنيم، ببرنامج هل هلالك يوم الجمعة القادم الموافق 23 أبريل 11رمضان فى تمام الساعة الثامنة والنصف. بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث تقدم الفرقة الموسيقية مجموعة من أجمل الأغاني المتميزة، وذلك مع إتباع كافة الإجراءات  الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا علي الجمهور.

ويحيى الحفل المطربة أنغام مصطفى، المطرب أحمد محسن، كما يتضمن الحفل فقرة خاصة لذوي الاحتياجات في الرقص والغناء. أسعار التذاكر، 20، 30.

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هل هلالك رمضان القومي للمسرح

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