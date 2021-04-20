"مصر الحديثة" يفتتح مقرًا جديدًا بمحافظة البحيرة

افتتح رئيس حزب مصر الحديثة الدكتور وليد دعبس وعدد من قيادات الحزب مقر الحزب بمحافظة البحيرة فى إطار خطة الحزب التوسعية للانتشار في جميع محافظات مصر.





وقال الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب في بيان له إن الحزب يعمل الي التوسع والانتشار في محافظات الجمهورية، لافتا بان حزب مصر الحديثة يملك العديد من القيادات القوية القادرة علي تحقق اهدافة





واشار دعبس بان الحضور السياسى للأحزاب فى المحافظات يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة وإعداد حملات التوعية على نطاق شعبى واسع بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج .



