البرلمان الباكستاني ينظر في طرد المبعوث الفرنسي بعد نشر رسوم مسيئة للرسول

من المتوقع أن ينظر البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، في قرار بشأن ما إذا كان ينبغي طرد المبعوث الفرنسي بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مثيرة للجدل عن سيدنا محمد، لاختبار ما إذا كانت الحكومة تستسلم لتهديدات الإسلاميين المتطرفين.





وقال وزير الداخلية الفرنسي، إنه بموجب القرار، سيتم سحب القضايا المرفوعة ضد الإسلاميين بشأن الاحتجاجات القاتلة المناهضة لفرنسا. ولم يكن مصير القرار واضحًا، لكن مجرد مناقشة البرلمان للأمر سيكون بمثابة اختبار لما إذا كان رئيس الوزراء عمران خان يستسلم لضغوط حزب "تحريك لبيك باكستان" المتشدد والمحظور.





وأعلن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد الاقتراح في رسالة بالفيديو بعد محادثات ليلية مع ممثلين عن الحزب الذي يحتشد منذ الأسبوع الماضي لطرد السفير الفرنسي.





أنصار الجماعة غاضبون من نشر الرسوم الكاريكاتورية في فرنسا. كما أنهم يحتجون على اعتقال زعيمهم سعد رضوي في 12 أبريل، وهو رجل دين ظهر كزعيم للجماعة في نوفمبر بعد الموت المفاجئ لوالده خادم حسين رضوي. ويريد حزبه مقاطعة المنتجات الفرنسية وطرد السفير الفرنسي بموجب اتفاق موقع بين الحكومة وحزب رضوي في فبراير.





ومع ذلك، قالت الحكومة إنها ملتزمة فقط بمناقشة الأمر في البرلمان قبل يوم الثلاثاء، 20 أبريل، وذلك عندما قال أحمد إن حكومة خان ستقدم قرارًا في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان، لمناقشة طرد مجلس النواب لسفير فرنسا.





تمتلك حكومة خان أغلبية بسيطة في الجمعية الوطنية. ونزل أنصار رضوي إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي عندما اعتقلته الشرطة لتهديده الحكومة باحتجاجات على مطالبته بطرد المبعوث الفرنسي. كان رد فعل أنصار رضوي على اعتقاله سريعًا لدرجة أن العنف سرعان ما انتشر في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة من ضباط الشرطة وستة متظاهرين على الأقل.





وبينما أرسلت السلطات قوات شبه عسكرية لمساعدة الشرطة في حملة قمع ضد أنصار رضوي، حظر خان التغطية الإخبارية لحزب رضوي من قبل وسائل الإعلام المحلية.





وظل التعتيم على الاحتجاجات من قبل أنصار رضوي قائما في باكستان، حيث يستخدم الجيش القوي في البلاد تكتيكات مختلفة لخنق حرية الصحافة. تحتل باكستان المرتبة 145 في مؤشر الحرية العالمي، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، التي تقول إنها من بين تلك الدول التي يسيطر فيها الجيش والوكالات على الصحفيين.





وذكر التقرير أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام تلتزم على مضض بالخطوط الحمراء التي يفرضها الجيش. وأضافت، مع ذلك، " لا يزال جهاز الرقابة الباكستاني يكافح من أجل السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المساحة الوحيدة التي يمكن سماع بعض الأصوات الناقدة فيها".





قامت قوات الأمن الباكستانية في سلسلة من العمليات بإخلاء جميع الاعتصامات تقريبًا، لكن ما زال أنصار رضوي يحتشدون في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الشرقي، حيث هاجموا مركزًا للشرطة في نهاية الأسبوع. واحتجز المؤيدون 11 شرطيا كرهائن وأطلقوا سراحهم يوم الاثنين بعد محادثات مع الحكومة.



