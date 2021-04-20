الرئيس الصيني يحذر من "الأحادية '' وسط توترات أمريكية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى إدارة أكثر إنصافًا للشؤون العالمية، وفي رفض ضمني للهيمنة الأمريكية، قال إن الحكومات يجب ألا تفرض قواعد على الآخرين.





دون ذكر الولايات المتحدة، انتقد شي "الأحادية للدول الفردية" وحذر من الفصل، في إشارة إلى المخاوف من التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والأمن من شأنه أن يقسم الصناعات والأسواق إلى مجالات منفصلة أقل إنتاجية مع معايير غير متوافقة. يأتي خطاب شي في منتدى اقتصادي وسط تصاعد التوتر مع جيران الصين وواشنطن بشأن طموحاتها الاستراتيجية ومطالبتها بدور أكبر في صنع قواعد التجارة وغيرها.





وقال شي عبر رابط فيديو لمنتدى بواو لآسيا في جزيرة هاينان الجنوبية: "ينبغي التعامل مع الشؤون الدولية من قبل الجميع من خلال التشاور.. القواعد التي يضعها بلد أو أكثر لا ينبغي أن تُفرض على الآخرين". ودعا شي إلى تعاون أقوى في الأبحاث المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا وخطوات إتاحتها للدول النامية.





عكست تعليقات شي رغبة الحزب الشيوعي الحاكم في التأثير العالمي لمضاهاة مكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد والإحباط مما يراه قادة الحزب على أنه جهود أمريكية لعرقلة طموحاتها. وتغذي هذه المشاعر العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تمنع الوصول إلى رقائق المعالجات الأمريكية وغيرها من التقنيات لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وبعض الشركات الأخرى.





وتعارضت بعض تصريحات شي مع تكثيف النشاط العسكري لبكين في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى تتعارض فيها مطالباتها الإقليمية مع مطالبات اليابان والفلبين والهند ودول أخرى.





وقال شي: "بغض النظر عن مدى تطورها، لن تسعى الصين أبدًا إلى الهيمنة أو التوسع أو البحث عن مناطق نفوذ أو الانخراط في سباق تسلح".



