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طارق الشناوي يكتب: أحلام متوحشة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كان نحم النجوم، كما كانوا يلقبونه رشدى أباظة، يحرص على أن يفطر على الأرض مع الكومبارس، جزء كبير من معاركه مع المنتجين تكتشف أنها من أجل حقوق الكومبارس، بل كان قد أوصى فى فترة ما من عمره بأن يوارى جسده التراب فى (نزلة السمان) حيث كان يقيم هناك عدد كبير منهم، كان يقول دائما إن هؤلاء فقط هم الذين سوف يزورون قبره. واقعيا دفن رشدى أباظة فى مقبرة خاصة به، ولكن ظلال الحكاية تشير إلى أى مدى كان حريصا على أن يرتبط وجدانيا بهؤلاء البسطاء، والأكثر من ذلك أنه كان يعيش الحياة بكل تلقائية.

ما كان يؤرق أم كلثوم أن يعرف الناس فقط حياتها الشخصية، أقصد الجانب العاطفى، ما دون ذلك لم يكن يفرق معها، بل كانت تحرص على التأكيد بأنها كانت ولاتزال فلاحة، وعندما سألتها إحدى المذيعات بعد زيارتها لدولة عربية هل أكلت بيديها؟ جاءت إجابتها قاطعة أنا فلاحة وبالطبع من الممكن أن أفعل ببساطة ذلك.

هل شاهدتم مرة أم كلثوم على متن طائرة خاصة؟ هل لم تركب (الست) فى حياتها طائرة خاصة، يقينا حدث عشرات المرات، وهو ما تكرر مؤكد مع عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وفاتن حمامة وغيرهم، ولكن ما هو الدافع لكى تلتقط لهم هذه الصورة، طبعا أنا عامدا متعمدا لم أذكر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذى كان يعانى من (فوبيا) الخوف من ركوب الطائرة، وله حوار ممتع مع الإعلامية ليلى رستم عن أسباب كل هذا الرعب، وقارن فيه عبدالوهاب بين حادث طائرة لم يتم إنقاذ أحد، وحادث باخرة زاد عدد الناجين فيه عن عدد الركاب لأن امرأة ولدت طفلا، طبعا عبدالوهاب لم يستمر طويلا فى ركوب الباخرة، فى رحلاته الصيفية إلى بيروت وباريس، ومع الزمن تصالح مع الطائرات، ولكن لم يضبط يوما فى لقطة تمثل استفزازا للناس، رغم أنه كان يحمل لقب (مطرب الملوك والأمراء).

حكى لى الفنان كمال الشناوى أنه كان بين الحين والآخر يشاغب أنور وجدى على صفحات الجرائد ردا على محاولات وجدى للتقليل من شأنه والتشكيك فى موهبته، وعندما رد عليه الشناوى قائلا (إنه يتعجب كيف يطلق على نفسه فتى الشاشة وله مثل هذا الكرش وذاك اللدغ).

قال له أنور وجدى متفاخرا: (كنت أعيش على قرص طعمية واحد أقسمه بين الغداء والعشاء وبعد أن أصبحت قادرا على الشراء أسرفت، وترهل الجسد).

ما الذى تغير؟ هل الناس أصبحت تتماهى أكثر من النجم الذى يستعرض حالة الغنى الفاحش المبالغ فيه، وهكذا وجدنا البعض يتفاخر بأسطول السيارات وماركة الحقيبة والساعة والحذاء، والآن وجدنا من يلقى بالنقود فى حمام سباحة، هل أحلام الثراء، وبلا مجهود صارت تُشكل القسط الأكبر من أحلام الناس، الدنيا تغيرت والطموح تبدل، وما نراه سواء من هذا النجم أم غيره هو استجابة لا شعورية لتغيير اجتماعى، صار يفرض كل تفاصيله على الحياة. الأمر يستحق قدرا أكبر من التأمل، ولا أتصورها حكاية نجم بعينه بقدر ما تدعونا لكى نتأمل الموقف اجتماعيا، هل صارت أحلام الثراء السريع وبلا مجهود هى الحلم، وهناك من التقط الحلم وصدره بوحشية وجنون للشباب؟

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المقال: نقلاً عن "المصري اليوم".

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