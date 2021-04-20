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رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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فجر اللاعب رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مفاجأة بشأن رحيله عن بيراميدز والعودة إلي القلعة الحمراء من جديد. 

ونشر رمضان صبحي عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:" نظراً لما يتم تداوله من أخبار مؤخراً ، فإنني أود التوضيح بأنني سعيد جداً بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأضاف : "فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة آخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

وتابع :" لست مندهشاً مما تم تداوله بعد تصريحات التليفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز والتي بالعكس تماماً تمت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأتم صبحي :" كل تركيزي الآن هو بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك بها لتحقيق موسم ناجح والحفاظ على تواجدي في المنتخب الأول والاستعداد لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي".

 الجدير بالذكر أن رمضان صبحي قد ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مؤخراً مؤكداً أنه يتمنى العودة للأهلي مرة آخرى بشرط موافقة بيراميدز .
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