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الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد على حدود أوكرانيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم الإثنين إنه في مواجهة التعزيز العسكري الكبير للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، لن يتطلب الأمر سوى "شرارة" لتفجير المواجهة.

في تقييم كئيب للعلاقات مع موسكو، قال بوريل أيضًا إن حالة زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني كانت "حرجة" وأن المجموعة المكونة من 27 دولة ستحاسب الكرملين على صحته وسلامته.

على الرغم من التطورات، قال بوريل بعد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "في الوقت الحالي، لا يوجد تحرك في مجال فرض مزيد من العقوبات" على روسيا. وقال أيضًا إنه لم يكن هناك طلب لتحرك دبلوماسي متزامن للاتحاد الأوروبي للطرد في المواجهة بين جمهورية التشيك، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وروسيا بعد اتهام براغ بأن موسكو متورطة في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014.

وقال بوريل إن الأمر الأكثر خطورة في هذا الوقت هو حشد القوات الروسية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية، و"جميع أنواع الحروب". موضحا إنه أعلى انتشار عسكري للجيش الروسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق. وتابع: "من الواضح أن الأمر يثير القلق عندما تنشر الكثير من القوات. حسنًا، يمكن أن تقفز شرارة هنا أو هناك.. خطر حدوث مزيد من التصعيد - واضح".


وقد قتل أكثر من 14 ألف شخص في سبع سنوات من القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا الذي اندلع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014. عارض الاتحاد الأوروبي بشدة الضم لكنه لم يتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك.

توقفت الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية، وتكررت انتهاكات الهدنة الهشة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة عبر المنطقة الصناعية الشرقية لأوكرانيا المعروفة باسم دونباس. وتوقع دبلوماسيون أن تكون هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لفرض عقوبات جديدة فورية على موسكو، لكنهم سيسعون الآن لممارسة المزيد من الضغط رغم ذلك من خلال الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "على موسكو أن تتحول من الاستفزاز إلى التعاون". وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه في حين أن الحوار مع روسيا ضروري، يجب أيضًا رسم "خطوط حمراء واضحة" تحمل عقوبات محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وقال بوريل "بشكل عام، العلاقات مع روسيا لا تتحسن، ولكن على العكس، يتزايد التوتر على جبهات مختلفة.. ندعو روسيا إلى سحب قواتها".

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روسيا اوكرانيا الاتحاد الاوروبي

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