ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:25 ص
محمد زويد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.
بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو .
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 25 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – سيمي – 17 هدفًا
5 – تشيرو إيموبلي – 16 هدفًا
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
8 – دوسان فالهوفيتش – 15 هدفًا
9- لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
10 – دوفان زاباتا – 13 هدفًا
11 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
12- دومينيكو بيراردي – 13 هدفًا
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