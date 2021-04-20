ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.





يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.





بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو .





وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1 – كريستيانو رونالدو – 25 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا

3 – لويس مورييل– 18 هدفًا

4 – سيمي – 17 هدفًا

5 – تشيرو إيموبلي – 16 هدفًا

6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا

6 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا

7 – لورينزو إنسيني – 15 هدفًا

8 – دوسان فالهوفيتش – 15 هدفًا

9- لورينزو إنسيني – 15 هدفًا

10 – دوفان زاباتا – 13 هدفًا

11 – جواو بيدرو – 13 هدفًا

12- دومينيكو بيراردي – 13 هدفًا