ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.









ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني.









وفيما يلي يستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي :-





1 – إنتر ميلان – 75 نقطة

2 – ميلان – 66 نقطة

3 – أتالانتا – 64 نقطة

4 – يوفنتوس – 62 نقطة

5 – نابولي – 60 نقطة

6 – لاتسيو – 58 نقطة

7 – روما – 54 نقطة

8 – ساسولو – 46 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 41 نقطة

10 – سامبدوريا – 39 نقطة

11 – بولونيا – 37 نقطة

12 – أودينيزي – 36 نقطة

13 – جنوى – 32 نقطة

14 – سبيزيا – 32 نقطة

15 – تورينو – 30 نقطة

16 – فيورنتينا – 30 نقطة

17 – بينفينتو – 30 نقطة

18 – كالياري – 25 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني –15 نقطة



