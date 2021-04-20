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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف نكانا الزامبي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، عصر يوم الأربعاء المقبل 21 أبريل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية علي أرضية ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

ويدخل فريق بيراميدز هذه المباراة، وهو محتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع نكانا، الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

بينما يتصدر فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات، حيث لم يتلقى أى هزيمة أو تعادل حتى الأن في مشواره بدور المجموعات.

وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة، أمام الرجاء المغربي، ذهابًا وإيابًا بالجولتين الثالثة والرابعة، في مفاجأة غير متوقعة لوصيف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية.

وجاءت قائمه بيراميدز لرحلة زامبيا علي النحو التالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر
خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس

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