أمريكا تعلن وفاة نائب الرئيس الأسبق جيمي كارتر

أعلنت السلطات الأمريكية، وفاة والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 93 عاما، ووفقًا لموقع "أكسيوس".

وشغل مونديل سياسي ودبلوماسي ومحامي، منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين في عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.

ويذكر أن مونديل، كان مرشحا رئاسيا عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، ولكنه خسر أمام رونالد ريغان الذي حقق نصرا ساحقا.