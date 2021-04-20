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تابع احداث الحلقة 7 من مسلسل النمر 2021.. "نوح" يقتحم شقة "شمس" ويتصنت عليها مع ابن الشيمي | مسلسلات رمضان 2021

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:44 ص
مسلسل النمر
مسلسل النمر
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تابع احداث الحلقة 7 من مسلسل النمر 2021.. "نوح" يقتحم شقة "شمس" ويتصنت عليها مع ابن الشيمي | مسلسلات رمضان 2021

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام الكثير من الأحداث، حيث طلب الشيمى "محمد رياض" من نوح "محمد إمام" سرعة اقتحام شقة شمس "نرمين الفقى" حتى يرى إذا كان على ابنها "محمد مهران" هو اللص الذين يبحثون عنه وقام بتخبئة المسروقات فى شقة والدته، وهنا تطلب ملك "هنا الزاهد" من والدها الشيمى أن يستبعد نوح من هذا الموضوع ولكن نوح يؤكد له أن مسئولية الإمساك بالنمر "اللص" أصبحت مسئوليته.

ويدخل نوح شقة شمس ويبدأ فى تفتيشها ويجد فى الأوراق الخاصة بها صورة تجمعها بالشيمى وعنتر الحلق والحاوى وشخص أخر وفى نفس الوقت يسمع صوت شمس وصلت للشقة ومعها خالد " مؤمن نور " ابن الشيمى ويدرك انها قد جندت بن الشيمى لحسابها وانه هو من خطف فريده " ولاء الشريف " وقام بتسقيط البيبي.

يهرب نوح " محمد إمام " من شقة شمس من خلال الشباك دون أن تشعر ولكنها سمعت صوت الشباك فذهبت لترى ماذا حدث فتتفاجأ أن الشباك قد فتح، فيخرج خالد من شفتها لتتفاجأ بنوح أمامها ويبدى اندهاشه من وجود إبن الشيمى عندها فتقول له أنها قد طردته وتلاحظ بعض الأتربة على ملابسه فيزداد الشك عندها ولكنه يقول أن هذا التراب بسبب دهان الحائط المتهالك ويتفق معها أنه سيشجع على ابنها على عمل مشروع خاص به فى الصاغة. 

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

تابع احداث الحلقة 7 من مسلسل النمر 2021.. "نوح" يقتحم شقة "شمس" ويتصنت عليها مع ابن الشيمي | مسلسلات رمضان 2021

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