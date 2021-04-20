"أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة".. تعرف على حالة الطقس في السعودية

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات "جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة".





وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.