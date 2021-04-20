أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في البنوك

استقرت أسعار الدولار ليترواح سعر الدولار بين 15.61 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لتستقر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء.





وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلى ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر ، وفي المصرف العربي الدولي سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع .



