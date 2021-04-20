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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في البنوك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار ليترواح سعر الدولار بين 15.61 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لتستقر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلى ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر ، وفي المصرف العربي الدولي سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع .


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

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