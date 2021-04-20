اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً ومائل للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 20:30 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.





ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة في أبو ظبى العظمى 33 والصغرى 20