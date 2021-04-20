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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى الأسواق

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:52 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الثلاثاء 20-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال ثامن أيام شهر رمضان المبارك.
 
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

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