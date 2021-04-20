أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في مصر بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، قبل يوم من بدء شهررمضان المبارك ، ونستعرض فيما يلي أسعار الخضراوات والفاكهة.





اسعار الخضار في مصر





سعر الطماطم من 1.25: 2.25 جنيه للكيلو





سعر البطاطس من 1.25: 2.75 جنيه للكيلو





سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو





سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو





سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفاصوليا من 5: 8 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان رومي من 2: 5 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان ابيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو





سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو





سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار بلدى من 2 : 5 جنيهات للكيلو





سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو





سعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر السبانخ من 3 : 6 جنيه للكيلو





سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو





سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو





سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة





سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة





سعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة





سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها





اسعار الفاكهة في مصر السبت 17 أبريل





سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو





سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو





سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو





سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو





سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو





سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو





سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو





سعر العنب المستورد اسود 20 جنيه للكيلو





سعر التفاح أمريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو





سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو





سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو





سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو





سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو





سعر بلح شامية من 5.5 : 8.5 جنيهات للكيلو





سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيهات للكيلو





سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو





سعر البلح ابيض غزال من 7 : 17 جنيها





سعر البلح الوردة من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيها للكيلو





سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو





سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو





سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة





سعر البطيخ2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة





سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو





سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو





سعر الكيوى 26 جنيها للكيلو





سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو





سعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو











