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أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:12 ص
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة في مصر بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، قبل يوم من بدء شهررمضان المبارك ، ونستعرض فيما يلي أسعار الخضراوات والفاكهة.
اسعار الخضار في مصر
سعر الطماطم من 1.25: 2.25 جنيه للكيلو
سعر البطاطس من 1.25: 2.75 جنيه للكيلو
سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو
سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو
سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 5: 8 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان رومي من 2: 5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان ابيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو
سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو
سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو
سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار بلدى من 2 : 5 جنيهات للكيلو
سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو
سعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر السبانخ من 3 : 6 جنيه للكيلو
سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو
سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو
سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة
سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة
سعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة
سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها
اسعار الفاكهة في مصر السبت 17 أبريل
سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو
سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو
سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو
سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو
سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو
سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو
سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو
سعر العنب المستورد اسود 20 جنيه للكيلو
سعر التفاح أمريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو
سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو
سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو
سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو
سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو
سعر بلح شامية من 5.5 : 8.5 جنيهات للكيلو
سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيهات للكيلو
سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو
سعر البلح ابيض غزال من 7 : 17 جنيها
سعر البلح الوردة من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيها للكيلو
سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو
سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو
سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو
سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو
سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة
سعر البطيخ2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة
سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة
سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو
سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو
سعر الكيوى 26 جنيها للكيلو
سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو
سعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو
سعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو
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