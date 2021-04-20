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الهند تسجل 259170 حالة إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:00 ص
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، 259170 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 273810 في اليوم السابق".
وأعلنت الصحة
الهندية، تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد
الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.
ووفقًا لبيانات
وزارة الصحة الهندية، ارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 اليوم بـ 1761 ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.
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