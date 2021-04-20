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مانشستر سيتي يقترب من ضم صخرة إنتر ميلان

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك، أكد باستوني أن مدربه في انتر ميلان يمنحه الثقة دائمًا لتقديم الأفضل، مشيرًا إلى أنه حاول الاستفادة بشكل كبير من الفرص التي حصل عليها، وأن زملائه في الفريق ساعدوه للظهور بشكل جيد وتطوير أدائه.

وعبر عن سعادته بتواجده في انتر ميلان، موضحاً، "كل مباراة نخوضها مليئة بالتحديات، نابولي في السباق للحصول على المركز الرابع، ستكون مباراة مثيرة، ونحن على الطريق الصحيح، ولدينا 11 فوز متتالي يثبت ذلك".

وأوضح، "نحن نقترب لكن علينا القتال كل يوم حتى نحقق ما نهدف إليه، ويجب أن نظل مركزين ونقاتل، شعارنا هو العمل الجاد ونريد مواصلة القيام بذلك".

جدير بالذكر أن باستوني صاحب الـ22، انضم إلى الإنتر في صفقة بقيمة 30 مليون يورو قادمًا من أتالانتا في 2017، ولعب موسمًا على سبيل الإعارة في بارما، قبل أن يعود للنادي في 2018.

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