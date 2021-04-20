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الخطيب يتواصل مع جميع لاعبي الأهلي عقب الفوز على الزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتواصل مع جميع لاعبي الفريق الكروي الأول عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة مساء الأحد ببطولة الدوري الممتاز.

وحرص الخطيب على تهنئة اللاعبين في مكالمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عقب المباراة مباشر بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك وسط غيابات كثيرة عن الفريق الأحمر في اللقاء.

وحذر رئيس النادي الأهلي لاعبي من المبالغة في الاحتفالات، وأنه لقاء عادي بثلاث نقاط، وأنه لن يسمح بالتهاون خلال الفترة المقبلة، في رحلة العودة للصدراة التي بدأها الأهلي بالأمس بالفوز على الزمالك.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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