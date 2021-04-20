في الحلقة السابعة من "النمر".. محمد رياض يضع مائة ألف جنيهًا لمن يبحث عن "النمر"

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة السابعة من مسلسل"النمر" للفنان محمد إمام، ودارت أحداثها حولوصول الشرطة لمحل عنتر الحلق "بيومى فؤاد بعدما تعرض للسرقة، ثم يذهب"عامر" أحمد عبد الله محمود " لنوح "محمد إمام" ليسأله عن المكان الذي كان فيه وقت وقوع تلك الجريمة، لأنه يشك فيه، لكنه يخبره أنه لم يخرج من حجرته، ثم تعاود "شمس"نرمين الفقي سؤاله لشكها فيه.



يبدأ "عامر"أحمد عبد الله محمود في مراجعة كاميرات المراقبة ويلاحظ أن لون عيون النمر بنية، يستبعد "علي "محمد مهران"من دائرة الشك؛ لأن عينه ملونه، وتقوم" شمس" بتفتيش غرفة ابنها على لأنها تشك فيه أنه النمر ولكنها لم تجد شيئًا، يخبر" الشيمي" أهل الصاغة أنه وضع مكافأة بمقدار مائة ألف جنيهًا لمن يعثر على النمر.



مقابلة" فريدة "ولاء الشريف مع" خالد" مؤمن نور، وتطلب منه أن يقف بجانبها هذه الفترة لأنها تشعر بالذنب تجاه "ملك"هنا الزاهد نتيجة خانتها، لكنه يخبرها أنها لم تفعل شيئًا خاطئًا في حق" ملك" فتعلم أن خالد نيته ليست صافية تجاه شقيقته.



طلب "الشيمي"محمد رياض من "نوح "محمد إمام اقتحام شقة "شمس" نرمين الفقي"لكي يتأكد إذا كان"علي" ابنها محمد مهران" هو اللص الذي يبحثون عنه أم لا، وبعدها تأمر "ملك"هنا الزاهد من والدها" الشيمي" أن يستبعد نوح عن هذا الموضوع، فيخبره "نوح" أن مهمة إيجاد "النمر" اللص أصبحت مهمته.



وبالفعل يقتحم "نوح" شقة "شمس ويقوم بتفتيشها، فيجد بعض الأوراق الخاصة بها، وصورة لها مع "الشيمي" و" عنتر الحلق" بيومي فؤاد و" الحاوي" وشخص أخر، وهناك يسمع صوت" شمس" و"خالد" مؤمن نور " ابن الشيمى ويدرك أنها قد جندته لحسابها وأنه من قام بخطف "فريدة" ولاء الشريف، وأنه من قام بإجهاضها، ثم يهرب من خلال الشباك، فإذا بها تستمع لصوت ما، فتذهب لترى ما حدث فتتفاجأ بأن الشباك قد فُتح، فيخرج" خالد" من شقتها لتتفاجأ بوجود" نوح" أمامها ويبدى استغرابه من وجود إبن الشيمى عندها فتقول له أنها قد طردته، ثم ترى بعض الأتربة على ملابسه فيزداد الشك عندها ولكنه يخبرها أن هذه الاتربة بسبب دهان الحائط المتهالك، ويتفق معها أن يشجع ابنها على تنفيذ مشروع خاص به في الصاغة.



ثم تشعر"جودي" ابنة عنتر الحلق بتعب شديد فينقلها إلى المستشفى ليكتشف أنها تحتاج لزراعة كبد فتنهار والدتها سالى " إيناس كمال " من البكاء، ويوصى عنتر ابنه حسن خالد أنور أن يحضر متبرع لابنته بأي ثمن وبأىي طريقة، أثناء خروج "نوح" و"ملك" من محل الصاغة يتقابلان مع "حسن"، ويحاول التحدث معها ولكنها ترفض ذلك، وتحدث مشادة كلامية بينها وبينه، فيتدخل "نوح" ويقوم بتهديده بالإعتداء عليه إذا تعرض لها مرة أخرى.





يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى