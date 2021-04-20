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نيشيكوري يتغلب على بيا ويضرب موعداً مع غارين في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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استهل الياباني كي نيشيكوري مسيرته في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بانتصار صعب اليوم الإثنين في الدور الأول على الأرجنتيني جيدو بيا بمجموعتين لواحدة، ليضرب موعداً لاتينياً جديداً في الدور الثاني مع التشيلي كريستيان غارين.

 واستطاع اللاعب المتوج بلقب البطولة مرتين متتاليتين في (2014 و2015) أن يلقب الطاولة على منافسه الأرجنتيني بعد أن كان متأخراً في المجموعة الأولى 4-6، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 7-6(7-4) و6-2.

 وسيلتقي المصنف الـ39 عالمياً في الدور الثاني مع لاتيني آخر وهو التشيلي كريستيان غارين الذي جنبته القرعة خوض الدور الأول.

 وواجه نيشيكوري مشاكل كثيرة خلال الفترات الماضية بسبب إصابته في معصم اليد، وفي المرفق والتي أجبرته على دخول غرفة العمليات.

 وفي حالة تخطي اللاعب الآسيوي لعقبة غارين في الدور الثاني، سيكون على موعد مواجهة محتملة أمام الإسباني رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي في البطولة بـ(11 لقباً)، في ثمن النهائي.

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