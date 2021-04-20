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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية بتجاه خميس مشيط

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:21 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية بتجاه خميس مشيط، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

 

 وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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يدمر طائرة مفخخة خميس مشيط اليمن السعودية الحوثيين التحالف العربي

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