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النصر السعودي يعلن عن إصابة 9 حالات بفيروس كورونا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين عن وجود تسع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وأوضح النصر عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عبد الرحمن عبيد وفراس البريكان وبرادلي جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي أصيبوا بالفيروس.

كما أعلن عن إصابة محمد منان مترجم الفريق وعبد الله القشعمي أخصائي العلاج الطبيعي وبغدان من العيادة الطبية وإدريس علي مسؤول العهدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه النصر لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا الوحدات الأردني والسد القطري، برصيد أربع نقاط متساويا في ذلك مع فولاد.

وينص نظام الاتحاد الآسيوي على أنه في حالة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق، يستبعد اللاعب حتى انتهاء دور المجموعات من البطولة.

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