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فورمولا وان.. بوتاس الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق إيميليا رومانيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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حقق فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، أفضل زمن اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى إيميليا رومانيا في إيمولا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على مضمار "أوتودرومو إنزو دينو فيراري" البالغ طوله 4959 كيلومترا مسجلا دقيقة واحدة 564ر16 ثانية.

وتفوق بوتاس على زميله بفريق مرسيدس لويس هاميلتون الذي حل ثانيا بفارق 041ر0 ثانية، فيما جاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.

وقدم فريق فيراري أداء جيد في التجربة الحرة الأولى بعد أن حل تشارلز لوكلير في المركز الرابع، وجاء كارلوس ساينز في المركز السادس، فيما جاء بيير جاسلي، سائق ألفا تاوري في المركز الخامس.

وجاء دانيل ريتشاردو سائق مكلارين في المركز العاشر، فيما أنهى زميله لاندو نوريس السباق في المركز الثالث عشر.

وفي السيارة الثانية لفريق ريد بول، انزلق سيرجيو بيريز بالسيارة في المنعطف الرابع بعد أن تعرض إطارها الخلفي الأيسر للتلف وهو ما تسبب في رفع العلم الأحمر مع تبقي 20 دقيقة على التجربة الحرة الأولى بعد اشتباه في اصطدام خفيف مع إستيبان أوكون سائق ألبين.

ولم يتضح متى تورط أوكون في الواقعة ، خاصة وأن هناك تقارير أفادت بأن فورمولا-1 تعاني من الاتصالات بين إيمولا ومقرها في لندن، وهو ما تسبب في وجود نقص لصور الحادث.

وكانت المفاجئة في التجربة الحرة الأولى هي سيارتي فريق ويليامز حيث احتل نيكولاس لاتيفي وجورج راسيل المركزين التاسع والحادي عشر على الترتيب.

وحل مايك شوماخر في المركز التاسع عشر، وجاء زميله بالفريق نيكيتا مازبين في المركز الثامن عشر، ولكن السائق الروسي عانى مرة أخرى من السيارة وانزلق على المضمار مرتين، وجاء سائق فريق أستون مارتن سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، في المركز الرابع عشر.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة غدا السبت قبل أن تقام التجربة الرسمية في ذات اليوم، فيما يقام السباق بعد غد الأحد.

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