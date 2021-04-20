اقتران القمر مع الحشد النجمي.. 6 ظواهر فلكية في أبريل بدأت السبت (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شهر إبريل الجاري يشهد 6 ظواهر فلكية هذا العام، أولها كان السبت الماضي في ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ الأحمر، واليوم نشهد اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل، والتي تميز برج السرطان.



ورفض "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الربط بين الأحداث الفلكية التي تحدث ببعض المشكلات مثل كورونا وغيرها والحديث عن أنها نهاية الكون، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر الفلكية أشياء جميلة يستمتع بها هواة الفلك ويستفيد منها باحثي الفلك في ضبط الدليل الفلك الصادر في المعهد كجزء هام لبداية الشهور العربية والتأريخ والتقويم.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل، ليس لها أي تأثير سلبي، ولكنها يصعب رؤيتها بالعين المجردة، وإنما يمكن رؤيتها بالتليسكوب، مشددًا على أنه ليس هناك تأثيرا سلبيا لأي ظاهرة فلكية في السماء إلا إذا كانت مرتبطة بالشمس أو كسوف الشمس يكون هناك خطورة في النظر للعين المجردة، مناشدًا المواطنين بمتابعة الظواهر الفلكية الممتعة ونشر الوعي الفلكي.



ونوه، بأن الأبراج ليس لها علاقة بالفلك، وهي حق يراد بها باطل، فالأبراج موجودة ولكن الحديث عن حظ مواليد البرج وحالته المزاجية نتيجة اقتران القمر مع حشد نجمي غير صحيح على الأطلاق.

