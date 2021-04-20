ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بعدما أنهت تعاملات أمس علي ارتفاع أيضا.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق امال إستمرار الأداء الايجابى للمؤشرات و الاسهم مع استمرار تنامى ثقة الافراد فى مجريات السوق و دخول سيولة مؤسسية تدعم محافظة التجارى الدولى فى الحفاظ على مكاسبه ، مع دخول أسهم قيادية أخرى لدعم الرئيسي أهمها فورى و هيرمس و المصرية للاتصالات و طلعت مصطفى .

مؤشرات البورصة المصرية



