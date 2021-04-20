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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:21 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بعدما أنهت تعاملات أمس علي ارتفاع أيضا.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق امال إستمرار الأداء الايجابى للمؤشرات و الاسهم مع استمرار تنامى ثقة الافراد فى مجريات السوق و دخول سيولة مؤسسية تدعم محافظة التجارى الدولى فى الحفاظ على مكاسبه ، مع دخول أسهم قيادية أخرى لدعم الرئيسي أهمها فورى و هيرمس و المصرية للاتصالات و طلعت مصطفى .
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10485.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 1945.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2865.4 نقطة.
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