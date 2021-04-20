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طرح منتجات عيد الفطر داخل منفذ "أهلًا رمضان" في الإسماعيلية بأسعار مخفضة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء استعدادات معرض أهلًا رمضان والمُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز شباب الشيخ زايد في استقبال العارضين الجدد لمنتجات عيد الفطر المبارك من ملابس واحذية ومنتجات غذائية من الكحك والبسكويت والحلويات الخاصة بتلك المناسبة المباركة بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ودعي " عثمان " مواطني الإسماعيلية لزيارة المعرض لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك والتي تناسب كل فئات المجتمع بتخفيضات تصل لـ 50% لبعض السلع وقد شهد المعرض اليوم نشاطًا مكثفًا من قيادات الغرفة التجارية بالإسماعيلية للوقوف على استعدادات المعرض لاستقبال العارضين والعارضات، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لعرض منتجاتهم في الفترة المتبقية للمعرض لنهاية شهر رمضان الكريم.

وشدد عثمان، على كافة العارضين من الشركات والأفراد المسجلين بالمعرض بالالتزام بقوائم الأسعار الاسترشادية ونسب التخفيضات، التي تم الاتفاق عليها حتى نهاية المعرض وذلك بناءً على تعليمات رئيس الغرفة.

وعلي جانب أخر تفقد محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال، وأحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية، وقيادات التموين والصحة والطب البيطري، معرض " أهلا رمضان" وذلك للاطمئنان علي المنتجات، والتزام العارضين بالتخفيضات المقررة.

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