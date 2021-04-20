البورصة المصرية : إيقاف التداول علي 6 أسهم لتجاوزها نسبة الـ 5%

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البورصة في بيان لها البوم أن هذه الشركات هي ، المصرية لتطوير صناعة البناء، أوراسكوم المالية القابضة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق الاكتتاب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12782 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4066 نقطة.