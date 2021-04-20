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التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من خطر الشارع وإلحاقهم بدار ​رعاية بالقاهرة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق اطفال وكبار بلامأوي التابع للبرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلامأوى لتعامل مع بلاغ يفيد بوجود 6 اطفال معرضين للخطر بالقاهرة.

وعلي الفور بدء الفريق بالتحرك وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأطفال وقد تبين من دراسة الحالة أن هناك 6 اطفال اخوات من اسرة واحدة 4ابناء وطفلتين وهم (أ. ب ) 6سنوات و( ف.ب) 12سنة و(ن.ب) 10سنوات و(ع.ب)13 سنة وبنتان وهما (ش.ب)10سنوات (أ.ب)14 سنة معرضين للخطر يقيمون مع عمتهم بشبرا الخيمة مع أطفالها وعدم وجود الزوج ايضا لعدم تواجد الاب بسبب ظروف اجتماعية وتركت الام الابناء ولم يستدل احد من ذويها على مكان سكنها.

تواصل الفريق مع عمة الأطفال لمقابلتها بالوحدة المتنقلة لجمع المعلومات عن الأطفال وتقديم الخدمات للابناء الستة وتم عمل جلسات إجتماعية ونفسية مع الأطفال بعد ممارسة عدد من الانشطة المستهدفة مع الاطفال والتأكد من سلامة الصحة النفسية والقوى العقلية للاطفال.

وتم مقابلة عمة الاطفال الستة بصحبة الأطفال وأبدت العمة رغبتها في إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية نظرا لسوء الحالة المادية وعدم قدرتها على رعاية الأطفال، حيث أن العمة لديها بنت وولد فهي مسئولة عن رعاية ثماني أطفال كما أن زوجها غير موجود ونظرا لسوء الحالة الإقتصادية لها فإنها غير قادرة على رعايتهم والحاقهم بالتعليم.

وعمل فريق إدارة الحالة بالبرنامج على زيارة أسرية بمقر إقامة الأطفال وعمل دراسة حالة للأسرة والتأكد من صحة البيانات، وأنتهي تقرير إدارة الحالة أن الأطفال معرضين لخطر التسرب من التعليم وأن عمتهم غير قادرة على إعالة 8 أطفال نظرا لسوء الحالة المادية لها وعمل الفريق على توفير مأوى أمن للأطفال وإعادة دمجهم بالتعليم مرة اخرى، كما سيقوم فريق ادارة الحاله بالعمل على تقديم الدعم المناسب للاسرة للعمل على اعادة الابناء للجوالاسرى من جديد.

وتم إصطحاب الأطفال لمستشفي إمبابة العام لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة والتأكد من خلو الاطفال من الامراض المعدية وعمل تحليل كورونا وعلي الفور تم ايداع البنين الاربعة في دار رعاية والطفلتين في دار رعاية اخري ويتم حاليا متابعة الاطفال الستة لاعادة دمجهم للتعليم مرة اخرى.
التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من خطر الشارع وإلحاقهم بدار ​رعاية بالقاهرة
التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من خطر الشارع وإلحاقهم بدار ​رعاية بالقاهرة
التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من خطر الشارع وإلحاقهم بدار ​رعاية بالقاهرة
التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من خطر الشارع وإلحاقهم بدار ​رعاية بالقاهرة

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