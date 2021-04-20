ريهام عبد الغفور: أول ظهوري كان مع يوسف شعبان والبيتزا اختياري دائما



حلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على إيناس سلامة الشواف، ببرنامج لأول مرة، على راديو اينرجي ٩٢.١ للحديث عن الكثير من تفاصيل حياتها

والعديد من الأمور التي حدثت لحياتها لأول مرة، وجاءت أبرز تصريحاتها:



بعد العامين الماضيين اتعودت أعيش اللحظة بكل حاجة فيها لإن الدنيا بتتشقلب في ثانية ولا أضع خطط للأيام المقبلة. 2020 صدمتنا شوية لكن

الجاي أحلى. وأول كل حاجة دائما بيبقى ليها طعم تاني.



وقالت ريهام عبد الغفور:" الانطباعات الأولى لا تدوم بس أنا مبستعجلش في الحكم على الناس وبديلهم فرصة ولا أحب تكوين فكرة عن الاشخاص من أول مرة".

لو حد واخد انطباع عني غلط كنت ممكن أصححهوله وببقى مقهورة لغاية ما أصححله الفكرة لكن دلوقتي لا مش ببذل المجهود قوي.

الحب الأول مش وهم ومش هيجي زيه لكن لما بنكبر شوية بيكون الحب حقيقي أكتر.



بعد الكورونا بقيت ممتنة لكل الحاجات اللي كانت عادية زي إني قادرة أزور أهلي وإني أقدر أسافر.



شخصيتي لا تعرف اليأس، أنا شخص فايتر وبكمل لو عملت حاجة منجحتش بتعلم منها، وكل عمل بدخله بشتغل كأني أول مرة أشتغل وأمثل بنفس الحماس

والتوتر وكل حاجة.



لو عملت حاجة ومنجحتش التجربة اللي بعدها بيبقى عندي حماس أكبر عشان مش عاوزه أتهزم أو أتكسر كأنها اول مرة بس بخبرة أكبر.

أول حاجة أحب أبدأ بيها يومي إني أشوف ابني الصغير وأبوسه وأحضنه، وأول حد بتصل بيه هي أمي وأول مشروب ليا الشاي بلبن.

أول لعبة في الجيم بمشي شوية على المشاية لكن أنا مش غاوية رياضة، ومؤخرا اتجهت لليوجا.



أول لوكيشن صورت فيه كان ستوديو النحاس وأول مشهد تمثيل مع أستاذ يوسف شعبان ونهال عنبر في العائلة والناس.



أول عمل حسيت إنه بدايتي الحقيقي هو فارس بلا جواد والناس التفتت لي فيه، وأول حاجة عملت جمهور كبير أكثر كان مسلسل الريان.

أول مرة بعمل دور واحدة قاسية القلب بزيادة شخصية عايدة في قصر النيل.



أنا مبحبش الناس المتملقين والبخلاء والناس اللي مبيطمرش فيها بس دي بتحتاج وقت عشان تعرفيهم.

أنا بحب البيتزا وهي اختياري الأولي في أي مكان بروحه.

