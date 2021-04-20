الطاووس" يتفوق في المجموعة الرابعة لكأس إنرجي..وبطله: سعداء بردود الفعل على قضية العمل



تتواصل المسلسلات المنافسة على كأس إنرجي للدراما، عبر راديو إنرجي 92.1 الذي يقدمه محمد طارق أيضًا.



وفي منافسات المجموعة الرابعة، تصدر مسلسل الطاووس بنسبة 43%، فيما نال ملوك الجدعنة 32%، وحصل هجمة مرتدة على 18%، وحرب أهلية 8%.



وخلال الحلقة تطرق محمد طارق أضا، تطرق البرنامج إلى أزمة مسلسل الطاووس مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واستضاف على الهاتف الممثل يوسف الأسدي

الذي تحدث عن ردود الفعل الإيجابية عن العمل، ومتابعة الجمهور له واحتفائهم به.



وقال الأسدى في تصريحاته لإنرجي،:"المسلسل عليه ردود فعل جميلة من كل الفئات وكل مكان واحنا مبسوطين بده جدا.. الجمهور حابب طريقة طرح القضية

ومناقشتها، كما أن الآراء على الشخصية التي أقدمها جيدة جدا".



كما تطرق البرنامج إلى نجاح مسلسل ملوك الجدعنة الذي يحتل المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة، واستضاف محمود جامايكا الذي يقدم دور ميحا، وأشار في تصريحاته للبرنامج إلى أن المخرج أحمد خالد موسى اختار الممثلين من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، ومنح كل منهم المساحة المناسبة

لظهوره وتألقه.



وقال جامايكا، إنه شارك في كتابة السيناريو والحوار من الحلقة الأولى، موضحا أن فريق العمل يقيم سويا في لبنا منذ حوالي 3 أو 4 أشهر كأسرة

واحدة خلق المخرج بينهم جو صعب نسيانه.



وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم

الفائزين على مدى شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.



يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من حنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.



يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما

اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.

