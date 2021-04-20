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تعليم الشيوخ: تعديلات نظام الثانوية قنبلة موقوتة (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ ليس ضد تطوير العملية التعليمة ولا ضد مجهودات وزير التعليم للتطوير، ولكن مجلس الشيوخ ناقش بالأمس تعديل المادة 28 من القانون 139 لسنة 1981 الخاصة بالتقييم، والسنوات التراكمية للثانوية العامة وأداء الامتحان أكثر من مرة بنظام التحسين عدد لا نهائي من المرات بدفع رسوم تصل لـ 5 آلاف جنيه، ولم يناقش رؤية متكاملة أو مشروع قومي لتطوير التعليم.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة متخصصة وبها قامات كبيرة وتعي أهمية مناقشة مثل هذا القانون وتأثيره على الأسرة المصرية حيث تنظر للقانون بنظرة الأكاديميين وأولياء الأمور.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن رفض اللجنة لنظام الثانوية العامة الجديد؛ لكون نظام التحسين أكثر من مرة بدفع رسوم عدم دستوري، حيث أن المادة 9 من الدستور تدعو لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والمادة 19 تنص على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة مجانيته، وهناك طلاب غير مقتدرين على دفع رسوم التحسين وهذا لا يحقق تكافؤ الفرص.

وأوضح، أن تعديل القانون قنبلة موقوتة فكاهل الأسرة المصرية لا يتحمل أعباء إضافية، كما أن بعبع الثانوية العامة غير ضروري أن يكون 3 سنوات ويكفي أن يكون عام واحد فقط، مشددًا على أن تطوير التعليم أمر هام، ولكن التطوير بلا هدف قد يُسبب مشكلات.

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