Advertisements

السفير الأمريكي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع "لإجراء مشاورات"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:47 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن السفير الأمريكي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع "لإجراء مشاورات".

 

قال الكرملين، إن واشنطن عرضت عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلايديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في إحدى الدول الأوروبية.

 

 وأضاف الكرملين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن لقاء السفير الأمريكي بمساعد الرئيس الروسي لا يعني أن الاستعدادات للقاء الزعيمين قد بدأت.

 

وقد أعلنت دولة فنلندا، اليوم الأربعاء، استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا السفير الأمريكي أمريكا

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 19 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 6 ساعات

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الكرملين: قمة بوتين وترامب ستعقد في هلسنكي عاصمة فنلندا في 16 يوليو

وفد مجلس الشيوخ الأمريكي يصل روسيا 30 يونيو ويلتقي مسؤولين روس

الكرملين يذكر البيت الأبيض بوجود "الخنجر"

الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية المرتقبة

روسيا: واشنطن لم تضع مقترحات لمحادثات بوتين وترامب

بايدن: بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

09:00 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر