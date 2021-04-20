أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن السفير الأمريكي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع "لإجراء مشاورات".

قال الكرملين، إن واشنطن عرضت عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلايديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف الكرملين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن لقاء السفير الأمريكي بمساعد الرئيس الروسي لا يعني أن الاستعدادات للقاء الزعيمين قد بدأت.

وقد أعلنت دولة فنلندا، اليوم الأربعاء، استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.