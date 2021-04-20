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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي مع عودة الثقة مرة أخري لدي المستثمرين في السوق المصري ، وفيما يلي نستعرض أسعار الأسهم بالبورصة المصرية وفقاً لأخر تحديث جاء بالموقع الرسمي للبورصة كالأتي:



الشركة           آخر سعر قيمة التداول حجم التداول متوسط السعر
اوراسكوم للاستثمار 0.273 3,606,396 13,213,375 0.273
اطلس                0.440        1,079,914 2,440,100        0.443
الكابلات الكهربائية 0.440 295,669 667,189       0.443
ارابيا انفستمنتس       0.473   2,417,86   5,122        0.472
الجيزة للمقاولات        0.575  2,611,082     4,561,971    0.572
العربيه لاداره 
وتطوير الاصول      0.639   5,740,925  9,249,480     0.621
المصريين للاسكان0.71       1,018,910 1,430,417              0.712
الصعيد العامة 0.725 274,954 377,100            0.729
بورتو جروب 0.744 3,226,719 4,363,142             0.74
عامر جروب 0.762 237,140 311,500           0.761
العربية المتحدة 0.810 39,478 48,800
ليفت سلاب 0.870 2,567,941 2,936,668         0.874
العبوات الطبية 0.890 3,014,692 3,483,026         0.866
جولدن كوست 0.920 639,871 699,487         0.915
القابضة الكويتية 1.024 32,817 32,070          1.023
اليكو        1.080     355,756      327,267 1.087
الوادى للاستثمار1.090  1,507,425   1,379,860        1.092
عتاقة       1.146 561,607        489,678                1.147
كابو       1.177 174,458 150,000                1.163
القلعة       1.195 142,463 119,910                1.188
مينا للاستثمار 1.298    9,040 7,000
دايس للملابس 1.382  3,739,797 2,694,676         1.388
المصرية للمنتجعات1.431 579,316 405,200         1.43
جنوب الوادى    1.600 138,027 87,000        1.587
بالم هيلز 1.660 638,311 384,044        1.662
العربية حليج 1.740 1,401,593 806,350       1.738
العربية للمحابس 2.060 414,189 201,495       2.056
بلتون القابضة 2.080 190,610 91,837       2.076
إعمار مصر للتنميه2.220 54,606 24,874
سبيد ميديكال 2.310 3,385,825 1,480,404       2.29
راميدا         2.740     616,72   224,967          2.74
القاهرة للدواجن 2.770 297,286 107,500       2.77
أموك          2.890   99,899  34,600
رمكو           2.920          73,005    25,000
اجواء مصر     3.000    672,120    224,156         3
راية لخدمات 
مراكز الاتصالات      3.080    119,774   38,511         3.11
الدولية للمحاصيل 3.130 28,875       9,200
كيما                3.250    37,022             11,380
التوفيق للتاجير التمويلي3.290    826,950         250,860    3.3
سى اى كابيتال   3.300 41,250 12,500
شينى                 3.700 183,873 49,825 3.69
مدينة نصر للاسكان 3.730 2,504,389 672,024 3.73
جى بى اوتو      3.800       59,253   15,657
بايونيرز القابضة     3.930     413,012 105,500  3.91
ابن سينا       3.930   333,446     84,899          3.93


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