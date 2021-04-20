أسعار الأسهم بالبورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي مع عودة الثقة مرة أخري لدي المستثمرين في السوق المصري ، وفيما يلي نستعرض أسعار الأسهم بالبورصة المصرية وفقاً لأخر تحديث جاء بالموقع الرسمي للبورصة كالأتي:













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