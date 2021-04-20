وزيرة البيئة: مصر تقود العالم لوضع خارطة الطريق لما بعد 2020

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء ب ١٠ محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على انهم شريك اساسى فى التنمية.ثم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة وتم العمل على انشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات. وايضا تم اطلاق حملة ايكو ايجيب للترويج ل ١٣ مقصد للسياحة البيئية. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.



جاء ذلك خلال أجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد،وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.



واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠.كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء فى اعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ، وتابعت فؤاد ان هناك حماس لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية. وايضا قيام الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لانتاج غاز حيوى واسمدة زراعية.



كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول الى ٥٠% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال ٣ سنوات.مشيرة الى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد على ان لغة البيئة أصبحت فى كافة الوزارات.



كما قامت وزيرة البيئة بالرد على عدد من استفسارات السادة النواب حول عدد من الموضوعات البيئية.فيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس. وعملنا على ايجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح.مشيرة الى ان تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ ٧ مليار جنية لعدد ١٢ شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى ٢٠٢١و٢٠٢٢. وحول الأحمال العضويه بالمياه اكدت فؤاد انه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن.



وردًا على التساؤل بشأن زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى. قالت وزيرة البيئة بدأنا فى اعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى. مشيرة الى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى ١٠٩ محطة على مستوى محافظات الجمهورية، وهو اكثر من المستهدف بخطة الحكومة. كما تم ربط عدد ٣٧٣مدخنة في عدد ٨٠ منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.مؤكدة على عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة ولكن كان من الضرورى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة.وهذا ما تم بمشروع البنك الدولى وهو من اكبر المشاريع التى تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى حيث تم تخصيص ٢٦ فدان بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع انواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن او معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص.كما يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء. لافتة إلى أنه يتم حاليًا تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية مشيرة الى وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها.