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بالم هيلز : توزيع كوبون نقدي بواقع 0.100 جنيه للسهم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:53 ص
بالم هيلز
بالم هيلز
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام  شركة بالم هيلز للتعمير عن توزيع الكوبون رقم (2) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من25/04/2021 ، وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 20/04/2021

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير قد إعتمدت، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، صدقت العمومية على مشروع توزيع الأرباح للعام الماضي، حيث تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 10 قروش للسهم بإجمالي 304.05 مليون جنيه تصرف على دفعة واحدة، على أن يشمل التوزيع نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي.

وأخلت الجمعية مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة، وقررت إعادة انتخاب المجلس في ضوء التعيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة، حيث تقرر تعيين يس إبراهيم لطفي منصور رئيساً وعضواُ منتدباً لمجلس الإدارة، ومحمد الأمين إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما وافقت العمومية على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة 28 بالمائة وقيمتها 4.19 مليون جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة 11 بالمائة وقيمتها 11 مليون جنيه.

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