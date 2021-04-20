بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"



لعل مساعي وزيرة الصحة لتوفير لقاح "سبوتينك V"، وتصنيعه في مصر، جعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا في صدارة البحث، للتأكد من فاعليته في حماية المواطنين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح "سبوتينك V".



تجارب روسيا

تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا في أغسطس الماضي، وهو اللقاح الذي طوره مركز Gamalya لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، وأطلق عليه اسم سبوتنيك v.



واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.



فعالية لقاح سبوتينك

وصلت فعالية لقاح سبوتينك V، بنسبة 97.6% ضد مرض كوفيد-19 في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص، حسب العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في).



ومعدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6 في المئة الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام.



جرعة لقاح كورونا

ويُعطى اللقاح الروسي على جرعتين بينهم 21 يومًا.



وكانت هيئة الدواء المصرية، أعلنت موافقتها على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به.



وبحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مع السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.



وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.