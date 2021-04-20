ننشر تفاصيل اعترافات قاتل نجله في الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية من إلقاء القبض علي أب اعتدى علي نجله بالضرب المبرح حتى وفاته، بمنزله الكائن بمنطقة أبوعطوة دائرة المركز.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا بوصول طفل 10 سنوات إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس جثة هامدة، وذلك نتيجة عدة إصابات متفرقة بالجسد.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، وتبين من خلال التحريات الأولية ومناقشة ذويه اعتداء والده عليه بالضرب المبرح، وتعذيبه، ثم اقدم والده ونقله الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس، وعندما علم ان نجله قد فارق الحياة لاذ بالفرار، وتم ضبطه وبمواجهة اعترف بقتل نجله.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل القتيل لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وحبس والده المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

