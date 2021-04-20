25 أبريل ..أولى جلسات دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة

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حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة جلسة 25 ابريل الجارى،لنظر الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى،والتى يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس. وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم،وتحضير ادعائهم ودفوعهم امام المحكمة. وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة،وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس،متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التى يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس. وأشارت الدعوى،أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الإحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها.‏