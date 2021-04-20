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وزيرة البيئة: "القبابية" بمحافظة قنا أول قرية متوافقة بيئيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن دور الوزارة بصعيد مصر، إذ وجود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط وهو من اكبر الفروع ويقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة علاوة على محافظات قنا واسيوط المنيا وسوهاج واسوان حيث يتم العمل على تحويل قرية القبابية بمحافظة قنا الى اول قرية متوافقة بيئيا على غرار قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وايضا يعمل البرنامج الوطنى للمخلفات بمحافظتى اسيوط وقنا على تنفيذ اول حزم من البنية التحتية وسيتم قريبا فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما. كما تم طرح محمية سالوجا وغزال بأسوان للاستثمار بعد تطوير البنية التحتية بها.وفى المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي. وايضا العمل على تنفيذ حوالى ١٧٥ وحدة بيوجاز بقنا واسيوط وسوهاج من خلال شركات ناشئة للشباب.

جاء ذلك خلال أجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد،وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.
وحول مصنع ادكو اكدت وزيرة البيئة ان المصنع مع المتعهدين يكفى لاستخدام قش الارز. مضيفة ان مصر لديها ٤٠ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية وقد تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدد من المخلفات ومنها قصب السكر وجريد النخل واماكن تواجدها وتم عمل مشروع استثماري بالتعاون مع محافظة مع الوادى الجديد لانشاء اول مصنع لتدوير جريد النخل لانتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.

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