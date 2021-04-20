اليوم الثّامِن من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1442هـ





الإطار العِلْمِى لِعِلْم لغة الجسد





* كيف تكشف الكذب بنجاح؟

الصعوبة فى الكذب هو أن العقل اللا واعى يعمل بشكل مستقل وتلقائى منفصل عن عقلنا الواعى لذا فإن لغة جسدنا تكشفنا للآخرين ، لذا نجد أن الأشخاص الذين نادراً ما يكذبون يتم كشفهم بسهولة بغض النظر عن قوة محاولاتهم للإقناع وهذا بسبب عدم تدربهم على إخفاء لغة جسدهم التلقائية ، لحظة نطق الكذب فإن عقله سوف يُرسل نبضات عصبية تظهر كتعبيرات على الوجه والجسد وتكون متناقضة مع الألفاظ والكلام الذى يقوله ،كيف ينجح بعض الأشخاص فى الكذب المُستمرّ علينا ؟ يقومون باستعمال أحد الطريقتين البدائيتيْن أو كلتاهما..





الأولى: يقومون بالتمرين المستمر على كيفية (الشعور) بالتعبيرات المصاحبة للكلام الصادق عندما يقومون بالكذب، وهذا ينجح فقط عندما يتمرنون لفترة طويلة وعلى أنواع متعددة من الكذب ( فالكذبة الكبيرة تختلف عن الصغيرة فكل منهما له إنفعال للوجه والجسد مختلف عن الآخر).





الثانية: بإمكانهم تنحية وتجنيب وإستبعاد كل التعبيرات المصاحبة للحديث فلا يُظهرون تعبيرات وجه أو جسد سواء إيجابية أو سلبية عند ذكرهم للكذبة (يتم إستخدام هذا التكنيك فى لعبة البوكر ويُسمى بوكر فيس للتنحية أى مشاعر على وجه اللاعب) وهذا الأسلوب أصعب من الأسلوب الأول.





إن حاولت الكذب ، و رغم أنك ستقوم بقمع إنفعالاتك فإن إنفعالات وتعبيرات أخرى ستظهر دون التحكم فيها، التعرق خاصة فى الجبهة/ إحمرار الوجنتين/إزدياد فى معدّل طرف العيْن، وأظهرت الدراسات من خلال كاميرات بطيئة السرعة أن هذه التغييرات تظهر فى أسرع من طرفة العين ومن يتمكنون من ملاحظة هذه التغييرات هم فقط مسئولى تعيينات الوظائف فى مقابلات الموظفين الجدد ، ورجال المبيعات ، وأثبتت الدراسات أن كليهما لديه مهارة وإمكانية ملاحظة أدق تعبيرات الوجه والجسد وبسرعة عالية للغاية بحكم وظيفة كلٍ منهما.





من الواضح أنه لكى تكذب ينبغى أن تكون غير مرئى ولهذا السبب فإن الشرطة أثناء التحقيقات تقوم باستجواب المشتبه فيهم تحت مصباح شديد الإضاءة وفى مكان واسع وبطريقة يمكن معها رؤية جسد المشتبه فيه بالكامل، وطبيعى أن الكذب أسهل إن كنت جالساً وراء مكتب، المكان المثالى للكذب هو وراء التلفون ولكن إنتبه لتنفسك ونبرة صوتك!





*كيف تتعلم قراءة لغة الجسد؟

ملاحظة الآخرين باستمرار ويومياً، الأماكن المزدحمة مثل المولات /الأسواق التجارية/المطار/التجمعات العائلية /الصفقات التجارية/المُسلسلات والأعمال الفنيّة السينمائيّة تعطينا مساحة واسعة لقراءة وفحص الممُثلين وقراءة تعبيرات وجوههم ولغة جسدهم، حاول مشاهدة مسلسلك المُفضّل بدون صوت.





المصدر: كتاب الإشارات للكاتب آلان بيز 1981.



