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ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم عن غلق ١٧ صيدلية، وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك خلال حملات مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لضبط سوق الدواء.

أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بإحدي الشقق بناحية بندر الفيوم، به كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لافتا الى التحفظ عليها وتحريزها، كما تم ضبط أدوية مهربة وأدوية تابعة لمستشفيات حكومية بإحدي الصيدليات بمحيط بندر الفيوم، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية أخري بنطاق مركز الفيوم.

وفي مركز طامية، تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بإحدي الصيدليات، وأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر بصيدليات أخري، وفي إطسا تم ضبط ألبان مدعمة خاصة بوزارة الصحة بإحدي الصيدليات، أما في مركزي يوسف الصديق وسنورس، فقد تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية، وأدوية مجهولة المصدر بعددٍ من الصيدليات، موضحًا أنه تم تحرير محاضر لجميع المخالفات التى تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف وكيل وزارة الصحة، أن تلك الحملات أسفرت عن غلق لعدد ١٧ صيدلية بمختلف أنحاء المحافظة لمخالفة القوانين وعدم تعيين مدير مسئول للمنشأة.
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم

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