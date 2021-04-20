ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم

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ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق 17 صيدلية بالفيوم
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:03 ص
ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم عن غلق ١٧ صيدلية، وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك خلال حملات مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لضبط سوق الدواء.
أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بإحدي الشقق بناحية بندر الفيوم، به كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لافتا الى التحفظ عليها وتحريزها، كما تم ضبط أدوية مهربة وأدوية تابعة لمستشفيات حكومية بإحدي الصيدليات بمحيط بندر الفيوم، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية أخري بنطاق مركز الفيوم.
وفي مركز طامية، تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بإحدي الصيدليات، وأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر بصيدليات أخري، وفي إطسا تم ضبط ألبان مدعمة خاصة بوزارة الصحة بإحدي الصيدليات، أما في مركزي يوسف الصديق وسنورس، فقد تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية، وأدوية مجهولة المصدر بعددٍ من الصيدليات، موضحًا أنه تم تحرير محاضر لجميع المخالفات التى تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف وكيل وزارة الصحة، أن تلك الحملات أسفرت عن غلق لعدد ١٧ صيدلية بمختلف أنحاء المحافظة لمخالفة القوانين وعدم تعيين مدير مسئول للمنشأة.
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