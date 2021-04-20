وزيرة البيئة: طرح محمية الغابة المتحجرة للاستثمار قريبا





كشف الدتورة ياسمين فؤاد، عن اعادة ترسيم الحدود بمحمية الغابة المتحجرة فى ٢٠١٧، مؤكدا ان ما يهم هو الاستغلال الامثل للمحميات والحفاظ على المنطقة الجوهرية بها واستغلالها والاستثمار فيها وفقا للانشطة المناسبة بكل محمية.كما طالب النواب بضم قانون المحميات الى قانون البيئة والسعى فى مسار إقرار قانون النفاذ.



جاء ذلك خلال أجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد،وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.



ومن جانبه ثمن النائب المهندس عبد الخالق عياد جهود الدكتورة ياسمين فؤاد فى التعامل مع قضايا البيئة المختلفة، مشيدا بحملة صفط تراب البداية والتي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والتى شهدت من خلالها قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طفرة على أرض الواقع من أعمال نظافة مكبرة وتطهير وتنظيف للشوارع والترع والمصارف، بالإضافة لإعادة إعمار وتأهيل عدد من المنازل، وزراعة الأشجار. متمنيا التوفيق لوزيرة البيئة وفريق العمل للنهوض بالبيئة المصرية.