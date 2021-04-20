مصادر حكومية إثيوبية: 15 قتيلا في أعمال عنف عرقية في إقليم أمهرة

أعلنت مصادر حكومية إثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 15 شخصًا في أعمال عنف عرقية في إقليم أمهرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

يذكر أن أمهرة واحدة من 9 ولايات تتحكم بالحكم الذاتي في البلاد، وتقع شمالا حيث تتمتع بحدود متاخمة مع السودان، وإقليم تغراي الذي هيمن على الحكم في إثيوبيا لعقود.

وتعد قومية "الأمهرية" ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا، بعد قومية الأورومو التي تحتج منذ عشرات السنين على ما تقول إنه انتهاك لحقوقها وتمييز اقتصادي واجتماعي من قبل الحكومة.