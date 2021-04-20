أسهم بورصة مصر تحقق مكاسب تصل الي 17.6 مليار جنيه بمنتصف الجلسة

حققت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 17.6 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم ليصل رأسمالها السوقي في تلك اللحظة عند مستوى 646.468 مليار جنيه ، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 176.1مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 149.6 مليون ورقة منفذة على 8.6 ألف عملية ، وتم التداول على 154 سهم، ارتفع منهم نحو 90 سهم، وانخفض نحو 10 اسهم، ولم تتغير مستويات 54 سهم.









وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10528.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1947.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4 % ليصل إلى مستوى 2868.4 نقطة.







