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أسهم بورصة مصر تحقق مكاسب تصل الي 17.6 مليار جنيه بمنتصف الجلسة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:58 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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حققت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 17.6 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم  ليصل رأسمالها السوقي في تلك اللحظة عند مستوى 646.468 مليار جنيه ، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 176.1مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 149.6 مليون ورقة منفذة على 8.6 ألف عملية ، وتم التداول على 154 سهم، ارتفع منهم نحو 90 سهم، وانخفض نحو 10 اسهم، ولم تتغير مستويات 54 سهم.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10528.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1947.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4 % ليصل إلى مستوى 2868.4 نقطة.



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